Помогите пожалуйста x^2=9x

Математика
Помогите пожалуйста x^2=9x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²=9х х²-9х=0 х(х-9)=0 х1=0(всегда) х2=9
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