Чтобы ты делаешь для того,чтобы из семьи не уходило счастье
Другие предметы
Чтобы ты делаешь для того,чтобы из семьи не уходило счастье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во-первых нужно не ссориться,если произошла какая-то проблема,то выслушать каждого из членов семьи и всем вместе решить её.Поддерживать в трудную минуту,проявлять уважение и тд...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD
Математика
Русский язык
Определить члены предложения в предложении : а не уступить ли место пожилому или нездоровому человеку
Русский язык