Чтобы ты делаешь для того,чтобы из семьи не уходило счастье

Другие предметы
Чтобы ты делаешь для того,чтобы из семьи не уходило счастье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во-первых нужно не ссориться,если произошла какая-то проблема,то выслушать каждого из членов семьи и всем вместе решить её.Поддерживать в трудную минуту,проявлять уважение и тд...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD
Ответить
Математика
Начертите график функции y=5/x В каких четвертях расположен график функции
Ответить
Математика
Решите неравенство 2,1^2x+7<1
Ответить
Русский язык
Определить члены предложения в предложении : а не уступить ли место пожилому или нездоровому человеку
Ответить
Русский язык
Помогите правильность главное
Ответить