Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD

Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"AB параллельно CD, AB перпендикулярна CD"- такого быть не может как бы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите график функции y=5/x В каких четвертях расположен график функции
Ответить
Математика
Решите неравенство 2,1^2x+7<1
Ответить
Русский язык
Определить члены предложения в предложении : а не уступить ли место пожилому или нездоровому человеку
Ответить
Русский язык
Помогите правильность главное
Ответить
Химия
Сколько грамм соли нужно добавить в 250г 4% раствора чтобы раствор стал 10%? Помогите пожалуйста завтра нужно
Ответить