Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD
Математика
Постройте какой-нибудь четырёхугольник ABCD, у которого AB параллельно CD, AB пепендик??лярна CD и BC не параллельна AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"AB параллельно CD, AB перпендикулярна CD"- такого быть не может как бы
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