Чтобы вычеслитьвыражение , Маша набрала число 128. В память комьютера записалось двоичное число 10000000. Сколько ячеек в памяти компьтера занимает двоичный код числа 128?

Информатика
Чтобы вычеслитьвыражение , Маша набрала число 128. В память комьютера записалось двоичное число 10000000. Сколько ячеек в памяти компьтера занимает двоичный код числа 128?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ячейка = 8 бит соответственно число 10000000 в памяти компьютера будет занимать 1 ячейку
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