Чтобы вычеслитьвыражение , Маша набрала число 128. В память комьютера записалось двоичное число 10000000. Сколько ячеек в памяти компьтера занимает двоичный код числа 128?

Информатика

Чтобы вычеслитьвыражение , Маша набрала число 128. В память комьютера записалось двоичное число 10000000. Сколько ячеек в памяти компьтера занимает двоичный код числа 128?

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