Cклади і запиши міркування про те,чому не можна збирати невідомі гриби та ягод...ДУ??Е ПОТРІБНО....

Гость: Гость:

Тому що серед них зустр!чаються смертельно отруйн1 види,або можуть викликати отруення з летальним результатом нав!ть у невелик!й к!лькост! з.,!дених гриб!в. Це бл!да поганка,жовчний гриб,мухомор.,ентолом отруйний,Народн! прикмети дозволяють визначити отруйн! гриби:при вар!нн! головка цибул! або часнику червон!е ! та бур!е.