Cl2(SO4)3 определить степень окисления у каждого элемента

Химия
Cl2(SO4)3 определить степень окисления у каждого элемента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl(+3) S(+6) O(-2) числа в скобках пишутся в правом вернем углу, и это степени окисления
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