Complete the sentences.This/These-That/Those

Английский язык
Complete the sentences.This/These-That/Those
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где предложения то?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить словосочетания со словами: прославление, священный, прославлять, ровесник, сверстник
Ответить
Химия
Определить тип химической связи составить схему механизма образования ALCI3,SO2,CO,Li
Ответить
Русский язык
Напишите,пожалуйста,сочинение по этому тексту(для ЕГЭ по русскому) (1) Удивительн??я пора - детство. (2) Каким бы оно ни было бедным, всё равно п...
Ответить
Математика
Решите уравнение 4(9+7х)+21=393
Ответить
Химия
ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальц...
Ответить