ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 2) 2 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов 3)...

Химия

ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 2) 2 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов 3) 3 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 4) 1 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов Поясните почему именно подхлдит 3 ответ и почему не подходят остальные Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации карбоната натрия 1) =Na+CO3 3) =2Na+CO3 2) =Na+2CO3 4) =2Na+HCO3 Пояснить почему подходит 3 вариант а остальные не подходят

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