ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 2) 2 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов 3)...
Химия
ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 2) 2 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов 3) 3 моль катионов кальция и 2 моль нитрат - ионов 4) 1 моль катионов кальция и 3 моль нитрат - ионов Поясните почему именно подхлдит 3 ответ и почему не подходят остальные Выберите верную запись правой части уравнения диссоциации карбоната натрия 1) =Na+CO3 3) =2Na+CO3 2) =Na+2CO3 4) =2Na+HCO3 Пояснить почему подходит 3 вариант а остальные не подходят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4 2)3 так как 1- не подходит из-за коэффицентов 2- так же как и в 1-м , из-за коэффицентов 3 - потому что это реакция na+co2+h2o
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Найти лишнее по космонавтике и астрономии а)космический корабль,орбитальная станция,планета,луноход.б)Айбакиров,Аимбеков,Коперник,Мусабаев.в)Луна,Ю...
Русский язык
Физика
При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 ...
Математика
Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре дос...