Что открыл Отто Шмидт? Пожалуйста, можно кратко!

География
Что открыл Отто Шмидт? Пожалуйста, можно кратко!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
исследователь Памира, исследователь Севера
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