Мини сочинение я самостоятельный

Гость: Гость:

Я - самостоятельный человек. Я сам заправляю кровать и езжу в школу. Я сам учу уроки без помощи родителей. Мне не нужно спрашивать чье-либо разрешение. У меня по закону есть право делать все что мне хочется, но в пределах разумного Пойдёт?