Мини сочинение я самостоятельный

Обществознание
Мини сочинение я самостоятельный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - самостоятельный человек. Я сам заправляю кровать и езжу в школу. Я сам учу уроки без помощи родителей. Мне не нужно спрашивать чье-либо разрешение. У меня по закону есть право делать все что мне хочется, но в пределах разумного Пойдёт?
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