Мини сочинение я самостоятельный
Обществознание
Мини сочинение я самостоятельный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - самостоятельный человек. Я сам заправляю кровать и езжу в школу. Я сам учу уроки без помощи родителей. Мне не нужно спрашивать чье-либо разрешение. У меня по закону есть право делать все что мне хочется, но в пределах разумного Пойдёт?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Замените выделенные заимствованные слова подходящими по смыслу словами. 1.Коми(с,сс)ия во время проверки выя...
Немецкий язык