Спишите, вставляя пропущенные буквы. Замените выделенные заимствованные слова подходящими по смыслу словами. 1.Коми(с,сс)ия во время проверки выявила не мало (д...фектов он выделенный).2. Он пиш...т (мемуары он выделенный). 3....

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Спишите, вставляя пропущенные буквы. Замените выделенные заимствованные слова подходящими по смыслу словами. 1.Коми(с,сс)ия во время проверки выявила не мало (д...фектов он выделенный).2. Он пиш...т (мемуары он выделенный). 3. Ваши (аргументы он выделенный) пок...зались мне уб...дительными. 4. Все работали с (энтузиазмом он выделенный).5. мы г...рдимся наш...м (г...кипером он выделенный).6. не будем (акц...нтировать он выделенный) внимание на ваш...х проблемах.7. ученые обнаруж...ли в сплаве (мизерное он выделенный) к...личество меди. 8. на уроке литературы мы анализировали, как происходила ( эволюция он выделенный) жанра басни. 9. мне (не он выделенный) (импонируют он выделенный) эти мысли.10. р...шение этой задачи (элементарное он выделенный). 11. в школьной ст...ловой ( сервис он выделенный) вполне удовлетворительный.12.девушка кардинально см...нила ( имидж он выделенный)

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