Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х
Математика
Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36x+28-26x=0 10x+28=0 10x=-28 x=-2,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Замените выделенные заимствованные слова подходящими по смыслу словами. 1.Коми(с,сс)ия во время проверки выя...
Немецкий язык
Математика
Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8
Русский язык