Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х

Математика
Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36x+28-26x=0 10x+28=0 10x=-28 x=-2,8
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