Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.

Русский язык
Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 оценка в жаргоны бытовая техника тоже
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