Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.

Русский язык

Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.

Автор: Гость