Найти лишнее по космонавтике и астрономии а)космический корабль,орбитальная станция,планета,луноход.б)Айбакиров,Аимбеков,Коперник,Мусабаев.в)Луна,Юпитер,Сатурн,Уран. г)звезда,планета,комета,ракета.

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Найти лишнее по космонавтике и астрономии а)космический корабль,орбитальная станция,планета,луноход.б)Айбакиров,Аимбеков,Коперник,Мусабаев.в)Луна,Юпитер,Сатурн,Уран. г)звезда,планета,комета,ракета.
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Гость:
Айбакиров, Аимбеков, Мусабаев, Коперник
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