При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2

Физика

При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2

Автор: Гость