При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2

Физика
При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=v²/R a=(10м/с)²/40м=2,5м/с² Ответ: (3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре дос...
Ответить
География
Что открыл Отто Шмидт? Пожалуйста, можно кратко!
Ответить
Обществознание
Мини сочинение я самостоятельный
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х
Ответить
Русский язык
Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.
Ответить