При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2
Физика
При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 3)2,5 м/с^2 4)4 м/с ^2 5)160 м/с ^2
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A=v²/R a=(10м/с)²/40м=2,5м/с² Ответ: (3)
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