Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои день...

Математика

Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои деньги корову а братья 1 мая начали тратить свои монеты младший каждый каждый день тратил по 2 монеты старший по 3 а средний по 4. какого числа была потрачено последняя монета из клада.

Автор: Гость