Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои день...

Математика
Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои деньги корову а братья 1 мая начали тратить свои монеты младший каждый каждый день тратил по 2 монеты старший по 3 а средний по 4. какого числа была потрачено последняя монета из клада.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)      100+11=111(М)-збрал старший брат;                                                                                                          
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что открыл Отто Шмидт? Пожалуйста, можно кратко!
Ответить
Обществознание
Мини сочинение я самостоятельный
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить 4(9х+7)-26х
Ответить
Русский язык
Найти слова жаргонизмы и распределить их по группам:бытовая техника,оценка чего-либо,наименование людей по их родству.Помогите.Срочно.
Ответить
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Замените выделенные заимствованные слова подходящими по смыслу словами. 1.Коми(с,сс)ия во время проверки выя...
Ответить