Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои день...
Математика
Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре досталось на 9 монет больше чем младшему брату сестра сразу купила на все свои деньги корову а братья 1 мая начали тратить свои монеты младший каждый каждый день тратил по 2 монеты старший по 3 а средний по 4. какого числа была потрачено последняя монета из клада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100+11=111(М)-збрал старший брат;
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