Решите уравнение 4(9+7х)+21=393
Математика
Решите уравнение 4(9+7х)+21=393
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(9+7х)+21=393 36+28х+21=393 28х=393-36-21 28х=336 х=336/28 х=12 ответ 12
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