Решите уравнение 4(9+7х)+21=393

Математика
Решите уравнение 4(9+7х)+21=393
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(9+7х)+21=393 36+28х+21=393 28х=393-36-21 28х=336 х=336/28 х=12 ответ 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальц...
Ответить
Немецкий язык
Найти лишнее по космонавтике и астрономии а)космический корабль,орбитальная станция,планета,луноход.б)Айбакиров,Аимбеков,Коперник,Мусабаев.в)Луна,Ю...
Ответить
Русский язык
Подбери к словам и запиши однокоренные имена существительные с щипящими на конце.
Ответить
Физика
При движении велосипедиста по окружности радиусом 40 м с постоянной по модулю скоростью 10 м/с ускорение его движения равно: 1)0 2)0,25 м/с^2 ...
Ответить
Математика
Три брата и сестра нашли клад из 100 золотых монет старший забрал себе на 11 монет бо??ьше чем младший но на 5 монет меньше чем средний. сестре дос...
Ответить