Помогите составить словосочетания со словами: прославление, священный, прославлять, ровесник, сверстник
Русский язык
Помогите составить словосочетания со словами: прославление, священный, прославлять, ровесник, сверстник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прославление царя, Священный дух, Прославлять религию, Твой ровесник, Необщтельный сверстник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Напишите,пожалуйста,сочинение по этому тексту(для ЕГЭ по русскому) (1) Удивительн??я пора - детство. (2) Каким бы оно ни было бедным, всё равно п...
Математика
Химия
ДАЮ 85 БАЛЛОВ!!!!СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! А)При полной диссоциации 1 моль нитра??а кальция в растворе образуется: 1) 1 моль катионов кальц...