Помогите составить словосочетания со словами: прославление, священный, прославлять, ровесник, сверстник

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Помогите составить словосочетания со словами: прославление, священный, прославлять, ровесник, сверстник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прославление царя, Священный дух, Прославлять религию, Твой ровесник, Необщтельный сверстник.
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