Определить тип химической связи составить схему механизма образования ALCI3,SO2,CO,Li
Химия
Определить тип химической связи составить схему механизма образования ALCI3,SO2,CO,Li
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1) ионная связь 2-3) ковалентно полярная связь 4) металлическая связь
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