Cos(pi/2+arcsin1/5) алгебра

Алгебра
Cos(pi/2+arcsin1/5) алгебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 cos(pi/2+a)= -sina cos(pi/2+arcsin1/5)= -sin(arcsin1/5)= -1/5
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