Помогите пожалуйста написать соченение на тему знание и стены клад , или нет дороже слово мама ☺
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Помогите пожалуйста написать соченение на тему знание и стены клад , или нет дороже слово мама ☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама-это слово которое мы слышим с самого первого дня жизни,и это слово которое мы начинаем произносить самым первым.Мама ,тот человек который не обидит,не пожелает тебе зла, а обнимет в трудную минуту и скажет теплые и нежные слова. Мама-самый лучший друг! Моя мама всегда балует меня вкусными лакомствами, которые лучше всяких рестораных, дорогих блюд!Мама постоянно делает мне замечания-но я не обижаюсь,я знаю что это не зря,и когда я выросту ,я обязательно скажу маме "Спасибо"-за точто мама подарила и украсила мою жизнь!Мама долго сидит со мной и спрашивает "Что случилось?Тебя кто нибудь обидел?Или ты получила плохую оценку?" или "Какая ты молодец! Мы обязательно куда-нибудь сходим в эти выходные"-и целует меня.Мама одновременно как и я чувствует,что я радуюсь или перживаю,потому что она сама переживает и радуется вместе со мной!Мама всю жизнь будет любить и оберегать меня,ведь она Ангел-Хранитель!Я люблю свою маму такую,какая она есть!И мне не нужна другая!Она единннственая на свете!Мамаочка я люблю тебя!
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