Cos34\9П дробь "пи" приведите к наименьшему положительному аргументу

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Cos34п/9. Функция соsx периодическая с наименьшим положительным периодом 360 град=2п.Выделим полный период и отбросим его: 34п/9= 3п+7п/9= п+7п/9.Получим: cos(п+7п/9), далее по формулам приведения имеем: cos(п+7п/9)=- сos7п/9 знак минус ставим потому, что угол п+7п/9 лежит в третьей четверти, а cosx в третьей четверти отрицателен. Ответ: cos34п.9=-cos7п/9