Cоставьте блок-схемы для решения следующих задач. 1 Проверьте, является ли произв??дение трех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, уменьшенное в 3 раза, четным числом. 2Для четырех произвольных чисел введенных с клавиа...

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Cоставьте блок-схемы для решения следующих задач. 1 Проверьте, является ли произв??дение трех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, уменьшенное в 3 раза, четным числом. 2Для четырех произвольных чисел введенных с клавиатуры выведите на экран соответствующие результаты. Если второе и четвертое числа отрицательны то выведите их произвидение. Если первое и третье числа больше 10. то выведите все четыре числа увеличив их в 10 раз. Если одновременно выполняются два перечисленных выше условия то выведите эти четыре числа без изминения Иначе выведите все 4 числа уменьшив их в 10 раз 3 Найти значение выражения 1*1+2*1+...+n*n 4 Найти все простые детали натуральное число N.

Автор: Гость