Cрочно молю..прошу тема модуль числа
Математика
Cрочно молю..прошу тема модуль числа
Ответ(ы):
Гость:
1.+5 и -5 2.+3/5 -3/5 3.модуль нуля нет 4.-5 тож нет т.к ток положит-й 5.-8 6.х 7.тож нет
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