Решите пожалуйста.нужны чисто ответы.решение не обязательно
Алгебра
Решите пожалуйста.нужны чисто ответы.решение не обязательно
Ответ(ы):
Гость:
1. -6+-7i 2. (-12+-16i)/25 3. (1+-i√5)/2 4. x=1,x=5 5. x=-5 x=13/5
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