Назовите по порядку результаты умножения всех четных чисел от 5 до 13 на число 8
Математика
Назовите по порядку результаты умножения всех четных чисел от 5 до 13 на число 8
Ответ(ы):
Гость:
А)-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5 б)-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3 В)-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1 г)-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 д)-40,-39,-38,-37,-36,-35,-34,-33,-32,-31,-30,-29,-28,-27,-26,-25 е)-100,-99,-98,-97,-96,-95-94,-93,-92,-91,-90
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