Дайте краткую характеристику полезных ископаемых вашего края. А именно Казани да?? 100б

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Какой это город вообще. Полезные ископаемые в Казани являются одной из наиболее доходных статей. Вообще, как известно, многие нефтедобывающие станции расположены в Казани и ее окрестностях. Просто потому, что нефть — это один из основных ископаемых в республике. Как известно, Казань — это не просто город. Это один из городов Татарстана. Поэтому и есть некоторые отличия в устройстве данного города, его управлением в сравнении, например, с другими городами нашей страны. Но о том, что это за различия и каким образом они отражаются на жизни простых граждан, сегодня мы говорить не будем. Достаточно будет лишь упомянуть о том, что республика Татарстан — это одна из наиболее развитых территорий нашей большой страны. И именно поэтому важно, чтобы другие люди, которые живут в других городах нашей страны, могли бы изучать опыт данной республики и делиться своим опытом. Если этот опыт, конечно же, удачный. Или не очень удачный. Ведь любой опыт, как известно, может стать началом нового этапа в развитии. Но давайте поговорим о том, в чем же еще заключается сильная сторона Татарстана и Казани, в частности. Итак, тем, что нефть — это одно из основных ископаемых в республике, уже никого не удивишь. Однако порадуешь. Но сегодня в республике есть еще и уголь. И это тоже очень хорошо. Еще есть и ряд других полезных и