Дайте краткую характеристику полезных ископаемых вашего края. А именно Казани да?? 100б
Окружающий мир
Дайте краткую характеристику полезных ископаемых вашего края. А именно Казани да?? 100б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой это город вообще. Полезные ископаемые в Казани являются одной из наиболее доходных статей. Вообще, как известно, многие нефтедобывающие станции расположены в Казани и ее окрестностях. Просто потому, что нефть — это один из основных ископаемых в республике. Как известно, Казань — это не просто город. Это один из городов Татарстана. Поэтому и есть некоторые отличия в устройстве данного города, его управлением в сравнении, например, с другими городами нашей страны. Но о том, что это за различия и каким образом они отражаются на жизни простых граждан, сегодня мы говорить не будем. Достаточно будет лишь упомянуть о том, что республика Татарстан — это одна из наиболее развитых территорий нашей большой страны. И именно поэтому важно, чтобы другие люди, которые живут в других городах нашей страны, могли бы изучать опыт данной республики и делиться своим опытом. Если этот опыт, конечно же, удачный. Или не очень удачный. Ведь любой опыт, как известно, может стать началом нового этапа в развитии. Но давайте поговорим о том, в чем же еще заключается сильная сторона Татарстана и Казани, в частности. Итак, тем, что нефть — это одно из основных ископаемых в республике, уже никого не удивишь. Однако порадуешь. Но сегодня в республике есть еще и уголь. И это тоже очень хорошо. Еще есть и ряд других полезных и
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведете плиз на английский 3)Ты бы мог позвонить! Почему не позвонил? Мы беспо??оились. 4)Бородин мог бы быть хорошим химиком,но стал знам...
Биология
1. Для питания животные организмы... А) используют готовые органические вещества Б) поглощают углекислый газ В) образуют органические веществ...