Дайте мне краткое содержание оперы снегурочка

Гость: Гость:

Рождение снегурочки она просит отпустить ее к людям. Если уговаривает . Она пришла к людям и все от нею без ума. Жила в этой деревни девушка Купала . Она должна была выходить замуж за Музгирня. Но и Мезгирь влюбился в снегу ручку. Купава пошла жаловаться царю Берендею. Берендей решил устроить как бы соревнования кого Лель выберет того и поцелует. Лель выбрал Купив. Ведь снегурочка была бессмертная. Она обиделась и тогда мизгирь предложил выйти за него замуж. Снегурочка согласилась но пошла просить у отца сердца ведь она не могла без сердца почувствовать любовь. P.S отец ее мороз мама весна