Почему пузырьки воздуха всплывают в воде
Физика
Почему пузырьки воздуха всплывают в воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На них действует Архимедова сила, которая больше силы тяжести
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