Дайте описание неолитической культуры обработки камня

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В эту эпоху каменные орудия шлифовались, сверлились, развивались прядение и ткачество. Для неолита лесной зоны рыболовство становится одним из ведущих видов хозяйства[источник не указан 847 дней] . Активное рыболовство способствовало созданию определённых запасов, что в сочетании с охотой на зверя давало возможность жить на одном месте круглый год.Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению керамики. В это время начинают строиться города. Одним из самых древних городов считаетсяИерихон, построенный одной из первых неолитических культур, развившейся непосредственно из местной предшествующей натуфийской культуры эпохимезолита. Некоторые города были хорошо укреплены, что говорит о существовании в то время организованных войн[источник не указан 971 день] . К концу эпохи неолита началось социальное расслоение, разделение труда, формирование технологий и т. д. Можно сказать, что с эпохой неолита связано начало формирования древних цивилизаций. Стали появляться армии и профессиональные воины.