Дайте определение понятия (сословная манорхия)

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Дайте определение понятия (сословная манорхия)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сословная монархия — форма правления, предусматривающая участие сословных представителей в управлении государством, составлении законов. Она складывается в условиях политической централизации.
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