Дайте определение понятия (сословная манорхия)
История
Дайте определение понятия (сословная манорхия)
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Сословная монархия — форма правления, предусматривающая участие сословных представителей в управлении государством, составлении законов. Она складывается в условиях политической централизации.
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