На каком языке говорят в Шотландии? какая религия в Шотландии?
Биология
На каком языке говорят в Шотландии? какая религия в Шотландии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)английский (который де-факто является главным) , шотландский гэльский и англо-шотландский (скотс) 2)Церковь Шотландии (англ. Church of Scotland, скотс. Kirk o Scotland, гэльск. Eaglais na h-Alba) — национальная пресвитерианская церковь Шотландии, возникшая в эпоху Реформации.
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