На каком языке говорят в Шотландии? какая религия в Шотландии?

Биология
На каком языке говорят в Шотландии? какая религия в Шотландии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)английский (который де-факто является главным) , шотландский гэльский и англо-шотландский (скотс)  2)Церковь Шотландии (англ. Church of Scotland, скотс. Kirk o Scotland, гэльск. Eaglais na h-Alba) — национальная пресвитерианская церковь Шотландии, возникшая в эпоху Реформации.
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