Дайте определение заранее спасибо

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Хлоропла́сты (от греч. χλωρός — «зелёный» и от πλαστός — вылепленный) — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез.Хлоропласты содержат хлорофилл. У зелёных растений являются двумембранными органеллами МИКРОСКÓП Мужской род Оптический прибор с сильно увеличивающими стёклами для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом.