Реши задачу с помощью уравнения в швейной мастерской было 13 рулонов материи по 90 м в каждом и 11 рулонов материи по 80 м в каждом. Сколько метров материи осталось после того, как израсходовали 1140 м?

Математика

Реши задачу с помощью уравнения в швейной мастерской было 13 рулонов материи по 90 м в каждом и 11 рулонов материи по 80 м в каждом. Сколько метров материи осталось после того, как израсходовали 1140 м?

Автор: Гость