Реши задачу с помощью уравнения в швейной мастерской было 13 рулонов материи по 90 м в каждом и 11 рулонов материи по 80 м в каждом. Сколько метров материи осталось после того, как израсходовали 1140 м?

Математика
Реши задачу с помощью уравнения в швейной мастерской было 13 рулонов материи по 90 м в каждом и 11 рулонов материи по 80 м в каждом. Сколько метров материи осталось после того, как израсходовали 1140 м?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 м наверное не могу сказать точно
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