Заполнение таблицу Крестовые походы #9
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Заполнение таблицу Крестовые походы #9
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1 крестовый поход-1096-1099 2 крестовый поход 1147-1149 3 крестовый поход-1189-1192 4 крестовый поход-1202-1204 Участники 1 крестового похода-организовал поход папа Урбан 2, а участвовали рыцари из Франции,Германии,Италии Участники 2 крестового похода-Король Франции Людовик 7,Немецкий император Конрад 3 Участники 3 крестового похода-Германский император Фридрих 1 Барбаросса,Французский король Филипп 2 Август, Английский король Ричард 1 Львиное Сердце
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