Составьте небольшой рассказ, в котором будут содержаться предложения с причастным оборотом.
Русский язык
Составьте небольшой рассказ, в котором будут содержаться предложения с причастным оборотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчерашнее утро было чудесным. В мое разбитое окно дул легкий ветер, насыщенный прохладой утреннего прибоя. Долина, расстилавшаяся под ногами, залилась солнцем. Комнатные цветы легко ласкались яркими лучами, проникающимися через стекло. Спелые яблоки, падающие на молодую траву, омывались прохладной росой. Расцвела и цветочная поляна. Цветы, залитые яркими лучами света, обрели новые цвета. Нет ничего прекрасней луга, пестреющего в весеннюю пору на свежей траве. Это утро я буду помнить всю жизнь.
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