Який об`єм оксиду карбону (4) утвориться при спалюванні 5 моль метану?
Химия
Який об`єм оксиду карбону (4) утвориться при спалюванні 5 моль метану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4+O2=CO2+2H2O oбразуется 5 моль оксида углерода, 1 моль газа при н.у. занимет объем 22,4 л, следовательно V(CO2)= 22,4*5=112литров
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