Дайте оцінку впливу географічного положення на життя й господарську діялбність населення

Гость: Гость:

Якщо щось не так то вибач; На мою думку ,географічне положення впливає на господарську діяльність,тому що у різних регіонах свій клімат ;Наприклад на тереторії України переважає грунт чорнозем і тому там більше розвинута господарська діяльність; В Африці менша господарська діяльність через посуху,дощі не випадаютьі рослини немають чим підживлюватися ;Також в Африці багато стихійних лих знищують рослини які допомагають людям прожити