В каких случаях здание после взрыва необходимо покинуть? помогите пожалуйста!!!
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В каких случаях здание после взрыва необходимо покинуть? помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После взрыва???? 1.когда идёт вызрыв 2.если идут какие то помехи электроприборов 3.если в дании обноружена бомба 4.когда один из работоющих в здании ведёт себя странно(как подрывник) если ответила не правильно напиши ещё подумаю
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