В каких случаях здание после взрыва необходимо покинуть? помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

После взрыва???? 1.когда идёт вызрыв 2.если идут какие то помехи электроприборов 3.если в дании обноружена бомба 4.когда один из работоющих в здании ведёт себя странно(как подрывник) если ответила не правильно напиши ещё подумаю