Составить рассказ от имени жреца древнего Египта: как прошёл его день. (СРОЧНО!!!)

История
Составить рассказ от имени жреца древнего Египта: как прошёл его день. (СРОЧНО!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спозаранку, я просыпаюсь в светлом разуме, думаю о хвале фараона, великого правителя Египетского.  являюсь я его верным жрецом, носителем тайн и знаний. Я-жрец, самый грамотный человек в Египте, я знаю и поклоняюсь Богам, мое место в государстве составляет высшую ступень. О,фараон, о правитель, он всегда может положиться на меня.  Я-жрец, могу вызвать любого Бога, просить,молить его о помощи,здравии, могу прогневать лукавого, о Фараон.
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