Составить рассказ от имени жреца древнего Египта: как прошёл его день. (СРОЧНО!!!)

Гость: Гость:

Спозаранку, я просыпаюсь в светлом разуме, думаю о хвале фараона, великого правителя Египетского. являюсь я его верным жрецом, носителем тайн и знаний. Я-жрец, самый грамотный человек в Египте, я знаю и поклоняюсь Богам, мое место в государстве составляет высшую ступень. О,фараон, о правитель, он всегда может положиться на меня. Я-жрец, могу вызвать любого Бога, просить,молить его о помощи,здравии, могу прогневать лукавого, о Фараон.