Помогите составить слова с двумя корнями , разделительной буквой о , и с суффиксом и окончанием .
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Помогите составить слова с двумя корнями , разделительной буквой о , и с суффиксом и окончанием .
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Паровоз,самолёт,домохозяйка, домоуправ
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