Четыре формы причастия образуются от глаголов 1.Вернуть 2.Собирать 3.Видеть 4.Куп??ть 5.Понять 6.Читать
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Четыре формы причастия образуются от глаголов 1.Вернуть 2.Собирать 3.Видеть 4.Куп??ть 5.Понять 6.Читать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вернувший собиравший видевший купивший попавший читавший
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