Информатика 4 класс Рассмотри рисунок и Допиши команды алгоритма заполни карточк?? со "словами актерами" (обозначь цвета 1 буквой)
Информатика
Информатика 4 класс Рассмотри рисунок и Допиши команды алгоритма заполни карточк?? со "словами актерами" (обозначь цвета 1 буквой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы помог но я не вижу рисунок скинь ещё рпз
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