Дайте пожалуйста ответ побыстрее плиз!

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1)2 2)3 3)2 4)1 Вежливые слова очень помогают нам в общении в повседневной жизни.Они являются показателем воспитанности и интеллигентности человека.С помощью вежливых слов мы можем попросить чьей-либо помощи,вежливо поговорить с людьми на разные темы.Без вежливых слов общество было бы очень грубым и невоспитанным.