Пожскажите короткий отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях

Литература
Пожскажите короткий отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях
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Гость:
Какой именно отрывок? По подробнее пожалуйста..
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