Сума двох чисел 162,і одне більше від іншого на 30
Математика
Сума двох чисел 162,і одне більше від іншого на 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
162:2=81 30:2=15 81-15=66 81+15=96 66+96=162 В-дь: одне число 66, інше 96.
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