Дайте примеры на казахском про сут тагамдары 3-4 слова

Қазақ тiлi
Дайте примеры на казахском про сут тагамдары 3-4 слова
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Автор: Гость
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Гость:
Айран, қаймақ, шұбат, қымыз, сүт
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