Даю 10 баллов помогите279 281
Математика
Даю 10 баллов помогите279 281
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я учила это года три назад так что не знаю правильно или нет И вообще советую выучить тему, потом до конца школы ничего не поймёшь
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