Даю 15 баллов! Из пункта А вышел один автомобиль по марке Lamborgini, скорость которого равен 15 км/час. Через 3-ёх часов из пункта А вышел второй автомобиль по марке Ferrari. Через сколько часов Ferrari дойдёт до Lamborgini.

Математика

Даю 15 баллов! Из пункта А вышел один автомобиль по марке Lamborgini, скорость которого равен 15 км/час. Через 3-ёх часов из пункта А вышел второй автомобиль по марке Ferrari. Через сколько часов Ferrari дойдёт до Lamborgini.

Автор: Гость