(Даю 15 балов) Календарные обрядные песни осенний цикл самое главное помогите пожа??уйста

Музыка
(Даю 15 балов) Календарные обрядные песни осенний цикл самое главное помогите пожа??уйста
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Гость:
Приведем тексты осенних календарно - обрядовых песен русского народа.  Жали мы, жали, Жали, пожинали: Жней молодые, Серпы золотые… Ой и чьё это поле Зажелтело, стоя? Иваново поле Зажелтело, стоя: Жницы молодые, Серпы золотые! Во время жатвы как жнецы, так и жницы стараются найти на одном стебле самое большое число колосьев.  Яровая спорынья! Иди с нивушки домой, Со поставушки домой К нам во Кощено село. Во Петровково гумно! А с гумна спорынья Во амбар перешла, Она гнездышко свила, Малых деток вывела, Пшеной выкормила, Сытой выпоила! *** Обрядовая песня, которая заклинала хорошую уборку урожая. И говорило аржаное жито, В чистом поле стоя, В чистом поле стоя: Не хочу я, аржаное жито, Да в поле стояти, Да в поле стояти, Не хочу я, аржаное жито, Да в пола стояти  Колосом махати! А хочу я, аржаное жито, Во пучок завязаться, В засенку ложиться, А чтоб меня, аржаное жито, Во пучок взвязали, Из меня рожь выбирали! *** Жали мы, жали,  Жали-пожинали,   Жнеи молодые,  Серпы золотые,  Нива долговая,  Постать широкая;  По месяцу жали,  Серпы поломали,  В краю не бывали,  Людей не видали *** Обрядова песня пелась тогда, когда жницы по окончании жатвы приносили хозяину поля венок из колосьев, намекая на необходимость угощения. Петрушечка-господырёк, Отгреби-тко свой роёк Отсыти ты нам сыты. Жней за стол усади. Жней за стол усади  Пива, меду поднеси!  Ты напой меня, жнею, Я те песенку спою! *** Осенняя календарно - обрядовая песня, оповещающая о конце трудового дня. Ой, пора до двора: Да на дворе не рано. На дворе не рано — Да сильная роса пала! А еще попозднее — Да роса посильнее! Ай, пора до двора — Да поела нас комара. Ой, не так комара, Да как дробные мушки! *** Песня рассказывает о совершении обряда "завивания бороды" - специально для несжатых для этой цели колосьев Уж мы вьем-вьем бороду У Василья на поле, Завиваем бороду У Ивановича нашего, На ниве великой, На полосе широкой! *** Эта песня пелась, когда жницы связывали последний сноп и катались по нему спиной Жнивка, жнивка, Отдай мою силку, Чтобы не болела спинка! *** Нивка, нивка,  Отдай мою силку,  Я тебя жала,  Силу свою теряла *** Календарно - обрядовая песня осени, которая  оповещала об окончании жатвы У нас сегодня война была, Эй, эй, эй, война была! Мы сегодня воевали, Эй, эй, эй, воевали! Все жито пожали, Эй, эй, эй, пожали! Снопы повязали, Эй, эй, эй, повязали! И копны посчитали, Эй, эй, эй, посчитали! Несите горелочку, Эй, эй, эй, горелочку! И сыр на тарелочку, Эй, эй, эй, на тарелочку!
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